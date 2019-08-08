"Прощал" долги по кредитам: в Одессе СБУ задержала менеджера госбанка

В Одессе задержали менеджера одного из государственных банков, который за "откат" списывал клиентам долги по кредитам.

Подозреваемый работает в отделе возврата проблемной задолженности, сообщают в пресс-службе СБУ. Задокументирован факт вымогательства 45 тыс. грн.

"Выгода злоумышлинника составляла 50% от суммы займа. Его задержали на рабочем месте после получения части взятки – более 34 тыс. гривен. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тыс. грн "отступных", – говорят в ведомстве.

Задержанный менеджер ssu.gov.ua

В СБУ не называют, в каком именно госбанке произошло задержание. Но, судя по интерьеру отделения, который видно на фото, речь идет о "ПриватБанке".

Взятка ssu.gov.ua

Сейчас решатеся вопрос об объявлении подозрения по статье "Вымогание взятки". Также правоохранители выясняют, могли ли к преступной схеме быть причастны другие сотрудники финансового учреждения.

СБУ ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа СБУ сообщила задержании террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов. Это житель Краматорска, с 2015 года он воевал против Украины на стороне псевдореспублик.

А на Днепропетровщина сотрудники СБУ у жителя Пятихатского района изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Их вывезли из района проведения АТО в 2015 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram