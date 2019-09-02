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2 сентября • обновлено в 11:15
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Прощай, "Газпром": Украина перейдет на газ из США

2.3т Читать материал на украинском

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

Как заявил на своей пресс-конференции 2 сентября министр энергетики и охраны среды Алексей Оржель, Украина "очень скоро выйдет на проектное решение" и поставки будут реализованы. "Был первый контакт с представителями администрации Трампа. Первый шаг – анализ, какие работы нужно провести с украинской стороны, чтобы могли увеличить поставки с LNG-терминала в Польше, а также диверсифицировать поставки", – пояснил Оржель.

Прощай, "Газпром": Украина перейдет на газ из США

Отметим, что сейчас большинство голубого топлива поступает из России. При этом Украина платит не "Газпрому", а европейским компаниям, у которых перекупает топливо, чтобы не иметь прямых сделок с компанией страны-агрессора.

Перекачки американского газа в Украину ограничивают только мощности газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Их собираются увеличить до 2021 года. Добавим, что уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземные хранилища.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" газ
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Прощай Газпром, только транзит сохраните))))))))) Смешные какие
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Поляки умные... США нагнула поляков и заставила покупать газ с другой стороны планеты. А поляки скинули его укропатриотам, да еще и на транзите заработают!... И к этому прибавить надобно 3 лярда зелени, которые теряет Украина от остановки транзита газа из РФ.... Вот перемога, так перемога!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Для чего и затевался майдан.
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