Прощай, "Газпром": Украина перейдет на газ из США

Украина будет через Польшу покупать американский сжиженный газ. Политическое решение уже принято, а в ближайшее время начнутся поставки.

Как заявил на своей пресс-конференции 2 сентября министр энергетики и охраны среды Алексей Оржель, Украина "очень скоро выйдет на проектное решение" и поставки будут реализованы. "Был первый контакт с представителями администрации Трампа. Первый шаг – анализ, какие работы нужно провести с украинской стороны, чтобы могли увеличить поставки с LNG-терминала в Польше, а также диверсифицировать поставки", – пояснил Оржель.

Отметим, что сейчас большинство голубого топлива поступает из России. При этом Украина платит не "Газпрому", а европейским компаниям, у которых перекупает топливо, чтобы не иметь прямых сделок с компанией страны-агрессора.

Перекачки американского газа в Украину ограничивают только мощности газопроводов Польши в направлении Силезия – Подкарпатье. Их собираются увеличить до 2021 года. Добавим, что уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноябре 2015 года, после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину накапливать на зиму большие объемы газа в подземные хранилища.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд кубометров.

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть еще один пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза. Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся