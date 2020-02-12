Промышленный безвиз и общее авиапространство: Украина и ЕС договорились о сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с еврокомиссаром Соглашение об общем авиационном пространстве и договорился начать переговоры насчет промышленного безвиза.

Таковы итоги встречи главы государства с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, на которой стороны обсудили сотрудничество Украины и ЕС на 2020 году, передает пресс-служба Офиса президента.

Переговоры Владимира Зеленского с Оливером Варгеи Офис президента Украины

"Во время встречи собеседники детально обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них – подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе", – сказано в сообщении.

Также стороны договорились об углублении сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействии в рамках "Европейского зеленого соглашения", начале системного обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

Кроме того, Зеленский и Варгеи затронули вопрос реализации реформ в Украине в контексте имплементации Соглашения об ассоциации и договорились о дальнейшей поддержке ЕС для экономического роста Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон для промышленного безвиза с ЕС. Он позволит украинскому бизнесу свободно торговать с европейцами.

Напомним, что в Украине с 2021 года изменятся правила безвизового режима с ЕС.

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