Промышленность Украины установила антирекорд: названы худшие области

В Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.
Об этом на своей странице Facebook заявил экономист Владимир Компаниец. Самое большое падение наблюдается в:
1) Луганская – 26%
2) Тернопольская –15.3%
3) Днепропетровская –13.8%
4) Винницкая –12.1%
5) Закарпатская –10.7%.
Лучше всего ситуация в:
1) Херсонская + 20.2%
2) Кировоградская + 15.1%
3) Львовская + 7.7%
4) Одесская + 6.1%
5) Ривенская + 6.0%
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.
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