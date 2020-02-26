Промышленность Украины установила антирекорд: названы худшие области

В Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.

Об этом на своей странице Facebook заявил экономист Владимир Компаниец. Самое большое падение наблюдается в:

1) Луганская – 26%

2) Тернопольская –15.3%

3) Днепропетровская –13.8%

4) Винницкая –12.1%

5) Закарпатская –10.7%.

Лучше всего ситуация в:

1) Херсонская + 20.2%

2) Кировоградская + 15.1%

3) Львовская + 7.7%

4) Одесская + 6.1%

5) Ривенская + 6.0%

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!