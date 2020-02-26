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26 февраля • обновлено в 18:16
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/ Рынки и компании

Промышленность Украины установила антирекорд: названы худшие области

4.3т
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В Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.

Об этом на своей странице Facebook заявил экономист Владимир Компаниец. Самое большое падение наблюдается в:

  • 1) Луганская – 26%

  • 2) Тернопольская –15.3%

  • 3) Днепропетровская –13.8%

  • 4) Винницкая –12.1%

  • 5) Закарпатская –10.7%.

Промышленность Украины установила антирекорд: названы худшие области

Промышленность Украины установила антирекорд: названы худшие области

Лучше всего ситуация в:

1) Херсонская + 20.2%

2) Кировоградская + 15.1%

3) Львовская + 7.7%

4) Одесская + 6.1%

5) Ривенская + 6.0%

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ноябре промышленность в Украине обвалилась на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. Аналогичное падение происходило только в 2015 году.

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Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
экономика ВВП
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Нет ли здесь какой-нибудь вероломной кремлевской провокации?
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Громозека Иван
Громозека Иван
А сколько Украина произвела самолётов?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это просто праздник какой-то...
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