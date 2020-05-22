Промышленность Украины из-за коронакризиса упала до минимума за почти 5 лет

Из-за коронакризиса промышленность в Украине в апреле 2020 года снизилась на 16,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Это – самый низкий показатель за последние 58 месяцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он добавил, что с начала года падение в промышленности уже составляет 7,9%.

Сильнее всего промышленность в апреле 2020 года упала (%):

Черновицкая -54,5 Тернопольская -32 Днепропетровская -31 Закарпатская -29,1 Донецкая -33,1

Наибольшие темпы прироста промышленности в апреле 2020 года (%):

Кировоградская +3,2 Полтавская 0,5 Херсонская 0,5 Одесская -4,5 Сумская -4,7

Падение промышленности в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине примерно уже летом закончится карантин. После этого экономика начнет постепенно развиваться. Сейчас аналитики называют три сценария развития ситуации.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил три вещи, которые должна ввести власть, чтобы вывести Украину из кризиса на фоне вспышки коронавируса.

Из-за коронакризиса торговля в Украине в апреле 2020 года снизилась почти на 15% по сравнению с апрелем прошлого года.