"Свит Природы" Немировского инвестировал в Труханов остров миллионы, а теперь борется за свои права

Прокуратура Киева подала иск против местной власти с требованием отменить договор аренды участка на Трухановом острове. Право арендовать землю получила компания "Свит Природы" Олега Немировского, которая законно владеет зданием на территории того самого участка. Доступ к берегу они не ограничивали, рядом другие предприятия арендуют землю на более длительный срок, несмотря на это прокуратура настаивает на своем: без каких-либо фактов нарушения закона они требуют отменить законное решение Киевского совета, за счет которого бюджет получит как минимум 891 тыс. грн.

О том, как инвестируя в инфраструктуру острова можно оказаться под прессом силовиков OBOZREVATEL рассказали непосредственно в компании "Свит Природы" . Нам также предоставили все документы, которые подтверждают: компания имеет законное право на недвижимость, что уже доказали в суде, и законно арендовала участок земли, который без них просто "простаивал", не принося в бюджет ни копейки.

Претендентов на землю не было, но прокуратура все равно против

Компании "Свит Природы" принадлежит здание бывшей радиорубки "Укрречфлота" на Трухановом острове еще с начала 2000-х. Купили помещение у другого частного предприятия уже после приватизации. За это время недвижимость отремонтировали, не меняя площадь. Прилегающую территорию озеленили.

Владеет "Свитом природы" предприниматель Олег Немировский. Он заплатил за здание, вложил средства в реконструкцию. Ему также принадлежит и земля непосредственно под домом. А вот за прилегающую территорию начались длительные споры. Изначально сотрудники прокуратуры сами настаивали, что нужно заключить договор аренды земли. А теперь же пытаются его отменить.

"Олег Анатольевич (Немировский, – ред.) инвестировал средства, все сделали по букве закона. Нас проверяли ни один год, всю цепочку по продаже прокуратура отследила, цены проверила. У нас есть решение суда еще от 2004 года, который подтвердил: покупка была законной", – рассказывает OBOZREVATEL директор "Свита Природы" Владимир Крикривцев.

В результате оказалось, что здание принадлежит "Свиту природы", а земля вокруг нее – городу. Практически целое десятилетие, рассказывает Крикривцев, компания пыталась законно взять в аренду участок земли вокруг своего помещения. Других претендентов на аренду не было и быть не могло – пляжа там практически нет, есть каменный берег, ни плавать, ни ловить рыбу здесь невозможно. Единственная ценность – отремонтированное здание, которое уже принадлежит "Свиту Природы".

"Мы очень долго боролись, чтобы получить решение о передаче земли в аренду. Прокуратура настаивала. А сколько я пояснений написал. Я даже спрашивал у прокуроров, почему их только земля вокруг дома интересует, а о недвижимости и землей под домом не спрашивают. Мне тогда честно сказали: если бы были вопросы к покупке помещения, уже бы могли и посадить. А так все прозрачно", – рассказывает директор предприятия.

Дом находится на Трухановом острове

Еще в феврале Киевский городской совет принял решение передать "Свиту Природы" участок земли на улице Трухановская, 1 в аренду на 10 лет. Ежегодно в бюджет города за возможность пользоваться участком фирма будет отдавать 89,1 тыс. грн. До этого "Свит природы" законно пользовалась участком, платила исправно налог на землю, но не арендовала его.

Но и здесь выступила против прокуратура. Там заявили: доступа горожан к участку не будет, если его отдать в аренду. Поэтому решение нужно отменить. И это при том, что, к примеру, соседний участок вовсе находится в аренде у частного предприятия аж на 25 лет.

Прокуратура даже опубликовала фотографию, на которой виден забор. "Эта фотография как минимум 15-летней давности. Там даже зеленых насаждений нет. Мы никакого забора не ставили, рядом коммунальное предприятие, у них собаки, имущество, они там какой-то забор поставили. Берег, пляж, если его можно так назвать, открыт. Иногда приезжают провокаторы на лодках, мы никогда не препятствуем. Пожалуйста, приезжайте. Доступ открыт – купайтесь, загорайте. Приезжают, смотрят, что все открыто, и уезжают", – рассказывает директор "Свита Природы".

Позиция прокуратуры: фактов нет, но аренду все равно хотят отменить

"По закону, земельные участки в границах прибрежных защитных полос могут передаваться для рекреационных целей без ограничения доступа граждан к водоему. Однако никакие доказательства того, что коммерческая структура осуществляет рекреационную деятельность общеоздоровительного характера, для массового отдыха и без ограничений общего доступа киевлян к реке Днепр, отсутствуют", – заявили в прокуратуре Киева.

Важно при этом отметить, что и обратных доказательств у прокуратуры нет. Как рассказывают в "Свите Природы", возможность получить доступ к реке и берегу уже проверяли неизвестные молодые люди – их никто не останавливал. Само здание уже давно принадлежит компании, а на территории участка не устанавливали никаких заборов – любой желающий может подойти к берегу.

Здание построено более 100 лет назад. Все, что сделала компания – отремонтировала дом, привела в порядок участок рядом еще и исправно платила в бюджет все положенные налоги. Теперь же прокуратура без каких-либо доказательств нарушения закона, основываясь только на своих догадках, пытается отменить решение Киевского совета.

К чему это приведет? Если участок не будет находиться в аренде, бюджет столицы лишится ежемесячной платы. А это за весь период как минимум 891 тыс. грн. Кто выбрал в качестве своей цели "Свит Природы" Олега Немировского и преследует ли этот кто-то свою собственную выгоду – вопрос риторический.