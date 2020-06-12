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12 июня • обновлено в 13:55
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Прокуратура вызвала на допрос руководство ПриватБанка из-за дела Суркисов

1.5т
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Прокуратура Киева вызвала на допрос членов правления государственного ПриватБанка по делу о депозитах семьи Суркисов на сумму более $250 млн.

Повестки вручили 10 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщил "Интерфакс-Украина". Там уточнили, что повестки на допрос направили всем членам правления.

Членов правления ПриватБанка вызвали на допрос по делу Суркисов

Членов правления ПриватБанка вызвали на допрос по делу Суркисов

При этом в пресс-службе заявили, что документы были оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" – 27 мая – с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

"Вызов на допрос руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", – заявили в финучреждении.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Что происходит в суде?

  • Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из -за давления на судей.

  • Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Государственный ПриватБанк через суд хочет вернуть 407 млн гривен, которые в 2018 году с него взыскали в пользу братьев Суркисов в делах по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", которые им принадлежат.

10 июня суд отклонил апелляцию Кабмина на решение Печерского суда Киева от 9 февраля 2017 года, которое обязывало ПриватБанк исполнять условия по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Игорь Суркис Григорий Суркис
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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