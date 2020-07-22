Производителям "зеленой" электроэнергии заплатят за счет украинцев

Из государственного бюджета могут выделять деньги гарантированному покупателю для покрытия 20% выплат производителям "зеленой" электроэнергии.

Соответствующее правку №26 к законопроекту №3658, который подал председатель комитета по энергетике и комуслуг Андрей Герус, приняла Верховная Рада, сообщила "Экономическая правда".

Предполагается, что такая поддержка должна составлять не менее 20% от прогнозной товарной продукции выработки "зеленой" электроэнергии на соответствующий год.

"Кабинет министров предусматривает в государственном бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников, в соответствии с бюджетными запросами центрального органа исполнительной власти ... не менее 20% прогнозной товарной продукции выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год", – говорится в тексте поправки.

Сам Герус объяснил в Facebook, что эта правка носит декларативный характер и призвана снизить риски роста тарифов при уменьшении потребления.

"Эта норма носит декларативный характер и не будет работать, если таковое не будет заложено в Закон "О государственном бюджете". Норма предложена по простой причине: чем выше становится тариф на передачу "Укрэнерго", тем больше стимул потребителю уменьшить потребление с сети и перейти на самогенергацию, а технологии сейчас позволяют легко это сделать. Если становится меньше потребления с сети, то тариф для "Укрэнерго" надо еще больше поднять, а это стимул снизить потребление из сети – и это тупиковая спираль. В Украине уже десятки предприятий построили или строят собственные мини-электростанции, чтобы меньше покупать электроэнергии", – резюмировал Герус.

Герус о компенсации за "зеленую" электроэнергию Facebook Андрея Геруса

Герус о компенсации за "зеленую" электроэнергию Facebook Андрея Геруса

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла Закон №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов и решение проблем сектора возобновляемой энергетики.

Принятие закона должно способствовать тому, что инвесторы возобновят финансирование экологически чистой энергетики в Украине.