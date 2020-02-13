Проще, дешевле и быстрее: налоговая пояснила новые правила для бизнеса в Украине

Украинские предприниматели смогут полноценно использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) вместо классических, в частности бесплатное приложение "пРРОсто", уже с 19 апреля.

На данном этапе Государственная налоговая служба продолжает тестировать "пРРОсто" в режиме онлайн, сообщила пресс-служба. Это приложение можно установить на смартфон и с его помощью регистрировать продажи.

После обработки предложений от тестировщиков, а также с учетом требований API будут проходить следующие релизы приложения. В частности, бизнес получит возможность разрабатывать собственные программные решения в соответствии с бизнес-процессами каждого из секторов экономики.

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"Еще раз хочу подчеркнуть – внедрение новейших регистраторов расчетных операций не осложняет жизнь ФЛП, а наоборот – упрощает.

Ведь с помощью программных РРО мелкие предприниматели смогут избежать лишних расходов, в частности, на обслуживание классических кассовых аппаратов. Более того, налоговая будет предоставлять бесплатно собственное решение, которое сейчас находится в активной фазе тестирования", – отметил председатель ГНС Сергей Верланов.

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Переход на программные РРО будет происходить постепенно, в несколько этапов, чтобы максимально удовлетворить потребности плательщиков на адаптацию к новым правилам ведения бизнеса.

При этом новые правила применения РРО не затрагивают: упрощенцев I группы, годовой доход которых не превышает 1 млн грн, а также физических лиц, которые продают на рынке подержанные вещи, продукты собственного подсобного хозяйства и тому подобное, самозанятых лиц.

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Ожидается, что механизм "кэшбек" заработает не ранее 1 октября этого года. Он вводится прежде всего для борьбы с "нефискальными" чеками, когда недобросовестные налогоплательщики предоставляют потребителям чеки, которые не являются фискальными, однако выглядят как настоящие.

Покупатель не сможет использовать систему "кэшбек" в нечестной конкурентной борьбе, и для этого законодательством предусмотрен ряд предохранителей. Так, в информационном письме ГНС разъясняется, что применить штраф только по факту поступления жалобы будет невозможно. Налоговые органы должны доказать, что продавец действительно допустил нарушения, прежде всего, установить отсутствие или недостоверность такого расчетного документа.

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В налоговой службе также подчеркнули, что использование программного РРО по сравнению с классическими кассовыми аппаратами сделает процесс фискализации проще, дешевле и быстрее. Само программное решение будет бесплатным, без ежемесячной абонплаты.

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Напомним:

В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Глава ГНС Украины Сергей Верланов заявил, что новейшие программные регистраторы расчетных операций от Государственной налоговой службы и их обслуживание для предпринимателей будут бесплатными.

Как писал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" предлагают насчитывать налог на доходы по новой системе: чем больше получаешь, тем больше платишь. Так называемая прогрессивная шкала НДФЛ (налог на доходы физлиц) действует в 22 из 28 стран ЕС, и уже вскоре ее могут внедрить и в Украине.

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