Проект реконструкции аэропорта в Николаеве оказался “отфотошопленным” плагиатом

Борис Бондарь Рынки и компании 20:12, 27.07.2020 Обновлено: 20:33, 27.07.2020

Турецкая компания NZD/Insaat, которая разрабатывала проект реконструкции Николаевского аэропорта, презентовала отредактированный эскиз проекта строительства аэровокзала в турецком городе Токат.

Об этом сообщил в Facebook журналист Олег Деренюга. Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов.

“Уважаемый первый заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов. Во время подписания меморандума по модернизации николаевского аэропорта с никому неизвестными инвесторами из Турции, вам втюхали эскиз строительства аэропорта в турецком городе Токат, где в фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – отметил Деренюга.

Он также выложил фотографии двух проектов, которые отличаются друг от друга только надписью над главным входом в терминал.

“Есть к вам огромная просьба, давайте, когда в следующий раз к вам обратятся друзья-инвесторы, вы немножко повремените и посоветуетесь с кем-то, перед тем, как позорить нашу область, подписывая что-то непонятно с кем от имени Николаевской области. Дело в том, что нам и, возможно, другим жителям нашего региона немножко стыдно после таких ваших инвестиционнных меморандумов”, - написал журналист.

Журналист показал, откуда взялся проект реконструкции аэропорта Николаева
(Facebook Олега Деренюги)
Проектанты только заменили вывеску над главным входом
(Facebook Олега Деренюги)
Проект аэропорта в турецком городе Токат
(Facebook Олега Деренюги)
В фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв"
(Facebook Олега Деренюги)
Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов
(Facebook Олега Деренюги)
Реконструкцию николаевского аэропорта планируют с 2018 года
(Facebook Олега Деренюги)

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальное предприятие "Николаевский международный аэропорт" Николаевского областного совета по результатам тендера заказало у фирмы "ЕИС", которую подозревают в фиктивном предпринимательстве, капитальный ремонт здания аэровокзала за 102,2 млн гривен.

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