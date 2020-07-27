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Проект реконструкции аэропорта в Николаеве оказался “отфотошопленным” плагиатом

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Рынки и компании
1,3 т.
Проект реконструкции николаевского аэропорта оказался плагиатом

Проект реконструкции николаевского аэропорта оказался плагиатом. (Facebook Олега Деренюги)

Турецкая компания NZD/Insaat, которая разрабатывала проект реконструкции Николаевского аэропорта, презентовала отредактированный эскиз проекта строительства аэровокзала в турецком городе Токат.

Об этом сообщил в Facebook журналист Олег Деренюга. Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов.

“Уважаемый первый заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов. Во время подписания меморандума по модернизации николаевского аэропорта с никому неизвестными инвесторами из Турции, вам втюхали эскиз строительства аэропорта в турецком городе Токат, где в фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – отметил Деренюга.

Он также выложил фотографии двух проектов, которые отличаются друг от друга только надписью над главным входом в терминал.

“Есть к вам огромная просьба, давайте, когда в следующий раз к вам обратятся друзья-инвесторы, вы немножко повремените и посоветуетесь с кем-то, перед тем, как позорить нашу область, подписывая что-то непонятно с кем от имени Николаевской области. Дело в том, что нам и, возможно, другим жителям нашего региона немножко стыдно после таких ваших инвестиционнных меморандумов”, - написал журналист.

Журналист показал, откуда взялся проект реконструкции аэропорта Николаева

Журналист показал, откуда взялся проект реконструкции аэропорта Николаева (Facebook Олега Деренюги)

Проектанаты только заменили вывеску над главным входом

Проектанаты только заменили вывеску над главным входом (Facebook Олега Деренюги)

Проект аэропорта в турецком городе Токат

Проект аэропорта в турецком городе Токат (Facebook Олега Деренюги)

В фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв"

В фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (Facebook Олега Деренюги)

Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов

Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов (Facebook Олега Деренюги)

Реконструкцию николаевского аэропорта планируют с 2018 года

Реконструкцию николаевского аэропорта планируют с 2018 года (Facebook Олега Деренюги)

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальное предприятие "Николаевский международный аэропорт" Николаевского областного совета по результатам тендера заказало у фирмы "ЕИС", которую подозревают в фиктивном предпринимательстве, капитальный ремонт здания аэровокзала за 102,2 млн гривен.

УкраинаНиколаев
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