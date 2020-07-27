Проект реконструкции аэропорта в Николаеве оказался “отфотошопленным” плагиатом

Турецкая компания NZD/Insaat, которая разрабатывала проект реконструкции Николаевского аэропорта, презентовала отредактированный эскиз проекта строительства аэровокзала в турецком городе Токат.

Об этом сообщил в Facebook журналист Олег Деренюга. Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов.

“Уважаемый первый заместитель главы Николаевского областного совета Тахир Садридинов. Во время подписания меморандума по модернизации николаевского аэропорта с никому неизвестными инвесторами из Турции, вам втюхали эскиз строительства аэропорта в турецком городе Токат, где в фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв", – отметил Деренюга.

Он также выложил фотографии двух проектов, которые отличаются друг от друга только надписью над главным входом в терминал.

“Есть к вам огромная просьба, давайте, когда в следующий раз к вам обратятся друзья-инвесторы, вы немножко повремените и посоветуетесь с кем-то, перед тем, как позорить нашу область, подписывая что-то непонятно с кем от имени Николаевской области. Дело в том, что нам и, возможно, другим жителям нашего региона немножко стыдно после таких ваших инвестиционнных меморандумов”, - написал журналист.

Журналист показал, откуда взялся проект реконструкции аэропорта Николаева (Facebook Олега Деренюги)

Проектанаты только заменили вывеску над главным входом (Facebook Олега Деренюги)

Проект аэропорта в турецком городе Токат (Facebook Олега Деренюги)

В фотошопе вместо Tokat Yeni Havalimanı написали "Міжнародний аеропорт Миколаїв" (Facebook Олега Деренюги)

Меморандум о сотрудничестве с турками подписал замглавы Николаевского облсовета Тахир Садридинов (Facebook Олега Деренюги)

Реконструкцию николаевского аэропорта планируют с 2018 года (Facebook Олега Деренюги)

Как сообщал OBOZREVATEL, коммунальное предприятие "Николаевский международный аэропорт" Николаевского областного совета по результатам тендера заказало у фирмы "ЕИС", которую подозревают в фиктивном предпринимательстве, капитальный ремонт здания аэровокзала за 102,2 млн гривен.