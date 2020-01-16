Исключений не будет: озвучена позиция Евросоюза по "газопроводу Путина"

В Евросоюзе продолжают считать российский газопровод "Северный поток-2", который идет в обход Украины, угрозой для безопасности других стран.

А потому там не собираются идти РФ на уступки в ее попытках завершить проект. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба после общения с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Риски для безопасности от "Северного потока-2" сохраняются. Обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений. Энергетическая безопасность в дальнейшем в центре нашего диалога с ЕС", – написал Кулеба в Twitter.

"Северный поток-2"

Поводом для этого разговора стали действия Германии. 10 января Германия обратилась к немецкому регулятору с просьбой освободить российский газопровод от действия общеевропейских правил, что позволило бы "Газпрому" самостоятельно ввести его в эксплуатацию. Тогда как по нормам ЕС компания, которая добывает газ, не может заниматься его транспортировкой. Руководствуясь этими нормами, в Украине, в частности, из "Нафтогаза" выделили компанию "Оператор ГТС Украины".

Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 januari 2020

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