Исключений не будет: озвучена позиция Евросоюза по "газопроводу Путина"

В Евросоюзе продолжают считать российский газопровод "Северный поток-2", который идет в обход Украины, угрозой для безопасности других стран.
А потому там не собираются идти РФ на уступки в ее попытках завершить проект. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба после общения с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Риски для безопасности от "Северного потока-2" сохраняются. Обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений. Энергетическая безопасность в дальнейшем в центре нашего диалога с ЕС", – написал Кулеба в Twitter.
"Северный поток-2"
Поводом для этого разговора стали действия Германии. 10 января Германия обратилась к немецкому регулятору с просьбой освободить российский газопровод от действия общеевропейских правил, что позволило бы "Газпрому" самостоятельно ввести его в эксплуатацию. Тогда как по нормам ЕС компания, которая добывает газ, не может заниматься его транспортировкой. Руководствуясь этими нормами, в Украине, в частности, из "Нафтогаза" выделили компанию "Оператор ГТС Украины".
Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 15 januari 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Однако глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что судно для укладки труб, необходимое для завершения газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, Россия сможет построить не раньше, чем через четыре года.
Российская Федерация якобы самостоятельно завершит строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал санкции против трубопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее Украины.
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