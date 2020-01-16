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16 января • обновлено в 12:44
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Исключений не будет: озвучена позиция Евросоюза по "газопроводу Путина"

1.7т
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В Евросоюзе продолжают считать российский газопровод "Северный поток-2", который идет в обход Украины, угрозой для безопасности других стран.

А потому там не собираются идти РФ на уступки в ее попытках завершить проект. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба после общения с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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"Риски для безопасности от "Северного потока-2" сохраняются. Обсудили это с комиссаром ЕК по энергетике Кадри Симсон. Получил заверения: позиция ЕК неизменна. Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений. Энергетическая безопасность в дальнейшем в центре нашего диалога с ЕС", – написал Кулеба в Twitter.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Поводом для этого разговора стали действия Германии. 10 января Германия обратилась к немецкому регулятору с просьбой освободить российский газопровод от действия общеевропейских правил, что позволило бы "Газпрому" самостоятельно ввести его в эксплуатацию. Тогда как по нормам ЕС компания, которая добывает газ, не может заниматься его транспортировкой. Руководствуясь этими нормами, в Украине, в частности, из "Нафтогаза" выделили компанию "Оператор ГТС Украины".

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Персона
Дмитрий Кулеба
Теги
Европейская Комиссия Газпром газопровод Северный поток - 2
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Где логика-если поток идёт в обход Украины то представляет опасность для Европы?))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Во дэбилы.. Если идёт в обход вна Украины, то представляет зависимость от России, а если через внаукраину, то нормально)))
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Хо Хол
Хо Хол
он вроде северным потоком 2 называется, cвинявыe
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Виня Ксения
Виня Ксения
Хо Хол, он называется трубка из жопы мира.
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