Продажи поддельных сигарет в Украине побили рекорд: в каких областях их больше всего

Бюджет Украины от контрабанды и подделки сигарет в 2020 году понес убытки на более чем 4 млрд гривен.

В первой половине 2020 года уровень контрафакта достиг 1,2% от всей табачной продукции, что является наибольшим показателем за последние 6 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте исследовательской компании Kantar Украины.

По оценкам экспертов, сумма неполученных налогов в бюджет в 2020 году – 4,092 млрд грн. На черном рынке продается более 2,6 млрд штук сигарет.

В 2020 году уровень контабанды снизился до 4.2%, но уровень контрафакта продолжает существенно расти. В течение первой половины 2020 года 43% от всей нелегально ввозимой продукции поступило из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23%.

"Еще одной особенностью 2020 года является то, что доля контрабанды, которая прибывает из Беларуси, увеличилась до 17%. Это также является одним из рекордов за последние годы", – отметила аналитик компании Ольга Чернюшок.

Почти 60% контрабандных сигарет продается под такими брендами:

Compliment с маркировкой Duty Free;

Jin Ling;

NZ;

Marvel;

Credo;

Fest.

Где контрабанды продают больше всего:

Харьковская область;

Днепропетровская;

Запорожской;

Одеськая;

Хмельницкая;

Черновицкая

"Наибольший вклад в продажу нелегальной продукции приходится на Харьковскую область (23% от всего объема). Такие сигареты продают уличные торговцы, магазины, открытые рынки и киоски. Более 75% контрабанды и подделки распространяется именно через уличных торговцев, магазины и открытые рынки", – объяснили эксперты.

Контрабанда сигарет в Украину tns-ua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во многих городах на улицах появились точки по продаже контрабандных сигарет. Об этом сообщил блогер Евгений Плинський 12 августа.

В конце июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен вновь заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.

На Закарпатской таможни задержали партию контрабандной электроники, которую пытались провезти через украинскую-словацкую границу. Изначально партию гаджетов оценили в 100 млн грн, но потом часть товара на 7 млн грн просто исчезла при странных обстоятельствах.