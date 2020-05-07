Продавцы нефти начали бесцельно возить ее по океану

Переполненность нефтяных хранилищ привела к тому, что ее продавцы начали выбирать как можно более длинные маршруты, лишь бы отложить поставку грузов.

Так, в прошлую субботу супертанкер New Vigorous, доставивший во Францию 2 млн тонн нефти из Саудовской Аравии, выбрал не короткий путь через Суэцкий канал, а пошел по в два раза более длинному – вдоль всей Африки. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Теперь по крайней мере еще два супертанкера New Harmony и New Pioneer делают то же самое.

Bloomberg

Агентство объясняет это тем, что цены на нефть сейчас крайне низкие, но позже могут вырасти. Из-за этого поставщики сырья медлят с ее доставкой, чтобы дождаться как можно более благоприятных условий продажи.

"Если вы можете отложить доставку, вы сможете заработать больше денег на своем грузе, чем если бы вы поспешили доставить его как можно скорее", – сказал старший аналитик компании Vortexa Джей Мару.

Когда дальше = выгоднее

Есть еще одна причина, почему более длинные маршруты стали выгоднее – подешевевшее топливо. Дело в том, что плата за проход супертанкера через Суэцкий канал может достигать сотен тысяч долларов. В таких условиях, отмечает агентство, на долгом плавании вдоль Африки можно еще и сэкономить.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены резко выросли после непродолжительного снижения в четверг, 7 мая. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent с поставкой в июле впервые за долгое время преодолела отметку в $31.

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла на $4,59 за баррель, достигнув максимального уровня с середины марта – $24,68/барр.