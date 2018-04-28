Продавати українське: Ляшко пояснив, як підняти економіку країни

Перебуваючи з робочою поїздкою на Тернопільщині, Олег Ляшко зайшов на стихійний ринок у смт Вишнівець та поцікавився, яку продукцію тут продають.

Виявилося, що більша частина товарів - індійського, китайського чи польського походження. Хоча українські аналоги нічим не поступаються за якістю.

Народний депутат поспілкувався із продавцями та показав на прикладі чашки, каструлі та тертушки, чому потрібно продавати та купувати українську продукцію.

"На базарі у Вишнівці продають індійські чашки. Це неймовірно! Адже цю чашку там треба зробити, довести за тридев’ять земель, щоб потім продавати на Тернопільщині. Ми що, не можемо свої виробляти? Нам не треба індійські чашки, бо це робочі місця та зарплати для індусів. Нам потрібно, щоб працювали і отримували зарплати українці. Саме тому ми і добиваємося у парламенті прийняття закону "Купуй українське, плати українцям", - розповів Ляшко.

Ідея закону – проста, каже лідер РПЛ, створити в Україні такі умови, щоб продавалась не індійська чи китайська продукція, а українська.

"Львівська тертушка нічим не гірша за китайську, а новомосковські каструлі – за польські. Окрім того, що в української продукції вища якість, так це ще і робочі місця для українців. А коли тут продаються китайські товари, то заробляє на цьому китайська економіка, а програють українці. Бо мільярди валюти виводимо за кордон, а потім побираємося за міжнародними кредитами. Хочемо бути багатими – треба продавати львівську, нікопольську та новомосковську продукцію", - підсумував Ляшко