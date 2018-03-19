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Приватизация в Украине: Порошенко выступил с предложением к государству на Среднем Востоке

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Президент Петр Порошенко призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития, сообщается на сайте Администрации президента.

Во время встречи Порошенко с Али Бастаки обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

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Президент Украины также проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на Западе объяснили, что нужно Украине для резкого роста экономики .

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Тема
Приватизация госимущества
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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