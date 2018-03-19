Приватизация в Украине: Порошенко выступил с предложением к государству на Среднем Востоке

Президент Петр Порошенко призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.
Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития, сообщается на сайте Администрации президента.
Во время встречи Порошенко с Али Бастаки обсуждались пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.
Президент Украины также проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.
Как сообщал "Обозреватель", ранее на Западе объяснили, что нужно Украине для резкого роста экономики .
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