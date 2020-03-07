ПриватБанк заявил о продаже крупнейшего курорта "Буковель"

Государственный ПриватБанк планирует продать крупнейший горнолыжный курорт в Украине "Буковель".

Об этом НВ Бизнес рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук. Учреждение уже начало подготовку к продаже. Задекларированная стоимость курорта при национализации банка составляла 12,6 млрд грн.

В комплекс входят отель "Зирка Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки. Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива. "Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера (связана с бывшими собственниками ПриватБанка — Ред.)", – уточнила Пахачук.

TurTella.ru

Приобрести часть активов "Буковеля" могли бы иностранные инвесторы, которые сейчас управляют аналогичными курортами в странах ЕС, признает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

В открытие горнолыжного курорта в селе Славское инвестирует и собственник концерна Галнафтогаз Виталий Антонов. Сейчас компания Окко-ритейл (принадлежит концерну) занимается разработкой технической документации на строительство около 65 километров горнолыжных трасс на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о возможной продаже ряда активов в ПриватБанке заявляли еще в 2018-м. Речь идет горнолыжном курорте "Буковель", отель Radisson Blu Resort Буковель, футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре, столичную гостиницу "Мир" и торгово-развлекательный комплекс "Приозерный" в Днепре.

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