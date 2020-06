ПриватБанк заявил, что выиграет суд против бывших собственников и назвал дату

Английский суд назначил рассмотрения иска ПриватБанка против бывших собственников на 1 марта 2022 года. При этом сам процесс будет длиться около 13 недель, соответственно, вердикт можно будет услышать только через два года.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы финансового учреждения. "Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты)", – говорится в заявлении.

В чем спор?

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им. Позиция банка – бывшие собственники вывели миллиарды долларов и теперь деньги можно вернуть только через суд.

Только спустя два с половиной года, в июне 2020 года, Английский суд установил дату слушаний (2022 год). Все это время активы бывших собственников будут арестованы, им разрешили использовать только определенные сумму на личные расходы.

Суд при этом обязал бывших собственников раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов (вместе с процентами около 3 млрд).

Если суд примет решение в пользу ПриватБанка, национализацию признают законной?

Нет. Вопрос законности национализации рассматривается отдельно. Сейчас речь идет только о взыскании возможных убытков, которые, как утверждает банк, нанесли бывшие собственники финансового учреждения. Убытки оценивало международное агенство, услуги которого заказывали и освещали представители Национального банка (агенство Kroll).

