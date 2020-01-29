ПриватБанк выплатил миллионы заводу Коломойского

ПриваБанк выплатил 21,8 млн гривен "Никопольскому заводу ферросплавов", который входит в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского.

Решение об этом Хозяйственный суд Киева принял 17 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе банка. Деньги перечислили в среду, 29 января. Одновременно учреждение подало апелляционную жалобу, так как там считают решение суда неправомерным.

Суды с ПриватБанком

Речь идет о сумме, которую "Никопольский завод ферросплавов" оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности "Привата" по рефинансированию.

"Исполнение решения суда первой инстанции делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который проводится с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве. Протесты имеют целью мешать нормальной жизнедеятельности банка и оказывать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", – сообщили в "Привате".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и решил взыскать с него 21,85 млн гривен.

Национальный банк Украины могут лишить возможности забирать долги с компаний бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского за кредиты рефинансирования через взыскание залогового имущества.

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