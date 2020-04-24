ПриватБанк выплатил до копейки миллиардные долги бывших владельцев

ПриватБанк полностью рассчитался с долгами по кредитам рефинансирования на общую сумму 7,6 млрд гривен, которые бывший владелец банка Игорь Коломойский взял у НБУ до национализации учреждения.

Эти деньги прежние владельцы банка занимали у НБУ, чтобы удержать его на плаву. Последний платеж в размере 2,34 млрд грн был выплачен 22-23 апреля, сообщил "Финбаланс". Перед этим деньги были перечислены в конце марта (2,2 млрд грн) и в конце февраля (3 млрд грн).

ПриватБанк отдал долги Коломойского

"Объем долговых обязательств перед регулятором по соответствующим займам сократился до нуля. На начало 2017 года – то есть фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств ПриватБанка перед регулятором составлял 18 млрд грн", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что ранее "Приват" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним компании, надеясь взыскать деньги с них.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Фирма "Арлан", конечными владельцами которой являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, отсудила у ПриватБанка 17,3 грн.