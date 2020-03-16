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16 марта • обновлено в 14:52
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ПриватБанк выиграл важное дело в суде Англии: что там решили

1.8т
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Высокий суд Англии и Уэльса стал на сторону ПриватБанка в деле о еврооблигациях учреждения, которые были выпущены в 2010 и 2013 годах.

Это дело рассматривается Лондонским международным арбитражным судом, сообщили в прес-службе на сайте банка в понедельник, 16 марта.

"Английский суд пришел к выводу, что, учитывая незаконность действий бывших собственников в отношении облигаций и с учетом положения договоров о доверительном управлении, на которые ссылается доверительный управляющий, доверительный управляющий имеет право осуществлять выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренным в арбитражных решениях, и не будет нести ответственности в связи с этим перед конечными собственниками счетов", – сообщили в "Привате".

Суд по "Привату"

Суд по "Привату"

Там объяснили, что это судебное решение означает, что в случае вступления в силу арбитражных решений должным образом, ПриватБанк будет обязан осуществить выплату по облигациям только ограниченному классу держателей.

"Соответственно, даже если ПриватБанк будет обязан совершить какие-либо выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных производствах. В случае успеха линии защиты ПриватБанка относительно признания процедуры “bail-in”, банк в принципе не будет обязан осуществлять какие-либо выплаты", – объяснили в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Андрей Довгань
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