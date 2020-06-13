ПриватБанк выиграл два иска против бывших владельцев из-за закона, который требовал МВФ

Хозяйственный суд Киева решением от 12 июня 2020-го удовлетворил ходатайство государственного ПриватБанка о закрытии производств по двум искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина. Как сообщают в учреждении, добиться такого решения удалось за счет нового закона "О банках", который приняли по требованию МВФ.

"Это первое реальное применение банковского Закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел (№910 / 17630/19 по иску ООО" Реватис "(...) и № 910/17541/19 за (...) иску ООО" КС групп "), суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства АО КБ "ПриватБанк" и закрыл производство по обоим делам", – говорится в сообщении.

Суд установил, что способ защиты своих прав, избранный истцами (признание недействительными сделок), не соответствует требованиям частей третьей и четвертой статьи пятой закона, согласно которым единственным способом защиты прав истца по этим делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

Уточняется, что производство по делу подлежит прекращению на основании пункта седьмого заключительных и переходных положений банковского Закона №590-IX.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", – напомнили в пресс-службе.

Согласно Закону 590-IX, бывшие собственники ПриватБанка не смогут вернуть финансовое учреждение, а компенсация окажется под угрозой. В законопроекте прописаны нормы таким образом, что если объем обязательств превышал размер депозитов, то фактически получить ощутимую компенсацию за его потерю будет невозможно. Подробнее о законопроекте можно прочитать здесь.

Проще говоря, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов утратят возможность вернуть банк или получить миллиардные компенсации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный 15 апреля оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.