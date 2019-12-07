ПриватБанк вскоре продадут: кому и когда

ПриватБанк продадут только международному инвестору (покупателя еще не определили) в 2022 году. Также государство найдет нового частного собственника для Укргазбанка, закроет часть отделений Ощадбанка и продаст 45% его акций.

Об этом говорится в стратегии развития банковского сектора Украины. Так, критерий для продажи "Привата" – 8,4 млрд грн чистой прибыли. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы должен составить 81 млрд грн (плюс возможные компенсации, полученные в судах от прошлых собственников).

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Также продадут 45% Ощадбанка. Ожидается, что благодаря реализации стратегии банк выйдет на стабильную доходность до 2020 года, а к 2022 году показатель рентабельности собственного капитала должна достичь примерно 12%. Кроме того, стратегия предполагает сокращение количества и закрытия убыточных отделений банка.

20% акций приобретет одна из международных финансовых организаций, а еще 25% будут проданы путем первичного размещения (IPO). В Укрэксимбанка государство сохранит наибольшую долю – 80-100%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

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