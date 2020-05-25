ПриватБанк собрался отсудить у братьев Суркисов 400 млн гривен

Государственный ПриватБанк через суд хочет вернуть 407 млн гривен, которые в 2018 году с него взыскали в пользу братьев Суркисов в делах по искам АО "А-Банк" и ООО "ФК" Динамо "Киев", которые им принадлежат.

22 мая "Приват" обратился в Окружной админсуд Киева и Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений суда 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Суд ПриватБанка и братьев Суркисов

"Основанием для подачи заявлений стало установление ПриватБанком обстоятельства, что сам господин Игорь Суркис подтвердил свою совместную собственность с бывшим акционером ПриватБанка господином Игорем Коломойским в медиагруппе "1+1". Такое подтверждение содержится в иске господина Суркиса, который был подан совладельцем А-Банка в конце прошлого года в суд в Лондоне. Это является одним из оснований для вывода о его связи с ПриватБанком", – сказали в пресс-службе.

В банке отметили, что ранее семья Суркисов и связанные с ними компании опровергали информацию, что владеют долей в телеканале "1+1". Одним из последствий этого стало то, что украинские суды удовлетворили иски А-Банка и ФК "Динамо Киев", среди прочего, на основании заключения об отсутствии у господина Суркиса права собственности на долю в медиагруппе "1+1".

"ПриватБанк считает, что решения по делам А-Банка и ФК "Динамо Киев" должны быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. Также по этим обстоятельствам должна быть подтверждена законность определения господина Игоря Суркиса связанным с ПриватБанком лицом", – заявили в банке.

Что происходит в суде?

Верховный суд Украины отложил рассмотрение дела по законности конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации ПриватБанка из -за давления на судей .

Судьи отказались работать в условиях, когда еще до окончательного решения их обвиняют в предвзятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, оставил в силе постановление Печерского районного суда в отношении фактического взыскания с государственного ПриватБанка $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство Минюста (представляет интересы Кабмина) о приостановлении действия постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Напомним, решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в ПриватБанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочери Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отца братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.