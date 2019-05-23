ПриватБанк раздал школьникам десятки тысяч: кто получил деньги

ПриватБанк подвел итоги ежегодной Всеукраинской олимпиады "Финансовый гений-2019", в которой приняли участие 6,5 тыс. школьников со всей Украины. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе банка, вручили награды на общую сумму 123 тыс. грн. Самый крупный чек – на 50 тыс. грн – получил харьковчанин Денис Валиков.

Победители олимпиады Финансовый гений-2019

ПриватБанк проводит олимпиаду "Финансовый гений" вот уже седьмой год подряд, в рамках образовательной программы ЮниорБанк для школьников от 6 до 17 лет. Задача программы – научить детей пользоваться банковскими услугами и разумно распоряжаться карманными деньгами. За семь лет талантливые дети со всей страны получили 1 млн грн. Призы, полученные победителями олимпиады, идут на оплату репетиторов, языковых курсов и обучение.

Как сообщается, всего в финал олимпиады “Финансовый гений-2019” попали 60 детей. Они соревновались в двух турах: тестирование и презентация собственного проекта.

В младшей возрастной категории победила Анастасия Кириченко, получившая чек на 10 тыс. грн. Второе место и 5 тыс. грн отдали Анастасии Гинайло. Третье место и 3 тыс. грн достались Ирине Дуровой.

Победители младшей возрастной группы

В cредней возрастной категории Start победу завоевал Владислав Максимюк – мальчику вручили 15 тыс. грн. Второе место и чек на 10 тыс. грн получил Владислав Антонов. Третье место и 5 тыс. грн отдали Дмитрию Гавриленко.

Победители средней возрастной группы

Главный победитель, Денис Валиков из Харькова, соревновался со старшими школьниками – в возрасте от 14 до 17 лет. За первое место юный гений получил 50 тыс. грн, которые планирует потратить на саморазвитие. Вторым в категории Teen стал Максим Венгер – ему вручили чек на 15 тыс. грн. Третье место и 10 тыс. грн отдали Игорю Махине.

Победители старшей возрастной группы

Кроме денег были и другие призы. Так, билеты на фестиваль блогеров ВидеоЖара от компании Mastercard отдали Илье Чайковскому, чью презентацию бизнес-идеи партнеры олимпиады признали лучшей.

По словам Анны Павловой, руководителя направления ЮниорБанк, с каждым годом идеи проектов, представленных школьниками, становятся всё интереснее.

"В этом году участники представили свое видение обслуживания детей в банке: какой сервис и какие услуги, по их мнению, должен предоставлять банк. Мы нашли много интересного, что готовы реализовать в будущем. Такая практика у нас уже есть — мы взяли за основу идею прошлогоднего участника олимпиады из Харькова под названием "Матуся, дай гроші!". Суть ее — родителям приходит оповещение, когда ребенок оплачивает картой, на которой закончились деньги. Через приложение можно моментально переслать ребенку недостающую сумму на карту юниора. Сейчас каждый четвертый родитель пользуется этой опцией!", – рассказала Павлова.

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