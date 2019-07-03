ПриватБанк раздает полмиллиона гривен детям

До конца августа владельцы детских банковских карточек Юниора Mastercard могут выиграть 500 000 гривен в захватывающем квесте "Супергерои ПриватБанка".

"Нынешнее поколение Z трудно чем-то удивить. Напротив, его представители часто удивляют нас своей осведомленностью во многих аспектах жизни, - рассказала Анна Павлова, руководитель образовательных программ для детей ПриватБанка. - Тешим себя мыслью, что ПриватБанк тоже помогает детям развиваться. Так, в течение 10 лет мы реализуем программу повышения финансовой грамотности для детей и предлагаем ряд полноценных банковских услуг и продуктов для них.

Владельцы "детских" карт ПриватБанка имеют возможность получать не только знания, которые помогают уверенно чувствовать себя в мире финансов, но и возможность испытать себя в различных конкурсах, соревнованиях и получать замечательные призы. Доброй традицией стало проведение масштабных летних квестов. В этом году, зарегистрировавшись в акции "Супергерои ПриватБанка" и последовательно выполняя разноплановые задачи, участники соревнуются за денежное вознаграждение, которое финалисты разделят между собой поровну. В этом году на кону полмиллиона гривен! А задания никого не оставят равнодушным, поверьте! Присоединяйтесь и побеждайте".

В акции могут принимать участие владельцы карточки Юниора Masterсard от ПриватБанка 6-17 лет. Регистрация обязательна и происходит на странице акции "Супергерои ПриватБанка". Напомним, что в прошлом году в летнем квесте под названием "Фантастические приключения" участники соревновались за 250 000 гривен. В финал вышли 716 держателей карт Юниора и получили заслуженное вознаграждение за свои знания.

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