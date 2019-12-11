Главная Новости
11 декабря • обновлено в 23:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Коломойский останется без ПриватБанка? Кабмин внес в Раду законопроект о "невозвращении"

1.2т
Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, который не позволит возвращать банки экс-владельцам.

В частности, он сможет на правовом уровне запретить возвращение национализированного ПриватБанка бизнесмену Игорю Коломойскому. Текст документа опубликовало издание "Европейская правда".

Указывается, что проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Отметим, что в ВР действительно зарегистрирован документ, однако пояснительная записка и собственно его текст пока отсутствуют.

Новости
МВФ категорически против возвращения "Привата" Коломойскому: экономист

ПриватБанк

ПриватБанк

Коллаж

Проект предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Такие изменения вносятся в статьи 41 и 41.1 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Именно согласно пункту 41.1 "ПриватБанк" был выведен с рынка.

Журналисты, ссылаясь на собеседника в Кабмине, пишут, что изменение этой статьи предусматривает запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Вместе с тем в ЕП заявили, что не нашли во внесенных в статьи 41, 41.1 изменениях прямого запрета это.

Среди других новаций закона то, что НБУ получает право требовать изменения состава совет или правление банков, если Нацбанк считает, что эти лица неэффективны.

Банки также обязуются определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Национализация ПриватБанка Банковская система Национальный банк
Место
Украина
Теги
законопроект банк ПриватБанк Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги