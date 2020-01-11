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11 января • обновлено в 10:54
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Коломойский потребовал от ПриватБанка 22 млн грн: дело получило новый поворот в суде

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ПриватБанк обжаловал решение суда, по которому его обязали заплатить 21,8 млн грн Никопольскому заводу ферросплавов.

Финансовое учреждение подало апелляцию в Киевский апелляционный суд. Но дата ее рассмотрения пока не известна. Об этом со ссылкой на информацию от банка сообщил "НВ. Бизнес".

Никопольский завод ферросплавов входит в структуру бизнеса олигарха Игоря Коломойского.

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ПриватБанк пошел в суд против Коломойского

ПриватБанк пошел в суд против Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 28 августа 2019 года Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ. Компании заключили мировое соглашение.

  • 9 сентября 2019 года стало известно, что Никопольский завод ферросплавов, входящий в структуру бизнеса миллиардера Игоря Коломойского, досрочно выплатил долг по кредитам, которые через ПриватБанк взял у Нацбанка.

  • 21 ноября 2019 года стало известно, что Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, на аукционе купил право аренды парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре сроком на один год.

  • 9 января 2020 года стало известно, что Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов к ПриватБанку и решил взыскать с него 21,85 млн гривен. Соответствующие средства НЗФ уплатил НБУ в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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