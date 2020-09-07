Победу Суркисов в суде по делу Приватбанка хотят опротестовать новым законом

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с Приватбанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

Документ 7 сентября зарегистрировал в парламенте нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська на своей странице в Facebook.

В статусе документа на сайте парламента сказано, что проект получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 2 сентября Суркисы выиграли суд против Приватбанка. В Минфине после этого заявили о намерении оспорить решение Печерского районного суда города Киева.

Информация о законопроекте на сайте ВР. Facebook / Денис Малюська

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В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с Приватбанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году были признаны инсайдерами Приватбанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, после принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в Приватбанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает Приватбанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

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