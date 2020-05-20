Часть доходов "ПриватБанка", "Турбоатома" и "Укртрансаммиака" будут перечислены в государственный бюджет Украины.

Такое решение Кабинет министров принял в среду, 20 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

"Сегодня мы утвердили годовой отчет "ПриватБанка" за 2019 год: 75% чистой прибыли в размере 24,4 млрд грн. Еще 5% чистой прибыли банка в размере 1,6 млрд грн будут направлены в резервный фонд.

Также утвердили финансовый план "Турбоатома" на 2020 год. Согласно плану, государственное предприятие уплатит в бюджет 712 млн грн. Также утвердили финансовый план "Укртрансаммиака". Выплаты в пользу государства составят 1,35 млрд грн", – рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что госкомпании перечислят часть доходов в бюджет Украины

Премьер отметил, что таким образом правительство хочет добиться, чтобы государственные учреждения "работали для украинцев".

Как писал OBOZREVATEL, в начале мая Шмыгаль сообщил о решении потратить 6 млрд грн от "Нафтогаза" на строительство дорог, больниц и школ.

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