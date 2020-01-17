Коррупцию еще не побороли: Гончарук отчитался о работе в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что успела сделать его команда за 4 месяца и рассказал о планах на 2020 год. При этом он присвоил часть заслуг предшественников.

В частности, он упомянул реформу украинской ГТС, которой "Нафтогаз" занимался еще задолго до его прихода в Кабмин. Краткий отчет о работе глава правительства опубликовал в пятницу, 17 января, на странице в Facebook.

Новости Гончарук подал в отставку

1. Подготовили газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинский до 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с МВФ и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.

При этом он добавил, что коррупцию в высших эшелонах власти Украины уже преодолели. А вот на других уровнях госсектора ее еще предстоит победить.

На самом деле переход украинской ГТС на работу по правилам европейского газового рынка – заслуга "Нафтогаза" и предыдущих правительств, которые работали в этом направлении все последние годы. Результатом стало выделение из НАК компании "Оператор ГТС Украины" (так называемый анбандлинг), что снизило угрозу "газового шантажа" со стороны России.

Это же касается и переговоров с МВФ о новом кредите – они велись представителями Минфина от предыдущего состава Кабмина задолго до того, как Гончарук попал в кресло премьер-министра.

Планы Гончарука на 2020-й год:

1. На следующей неделе (с 20 января - Ред.) будут запущены первые государственные онлайн-сервисы, которые упростят жизнь людей.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта будет запущена программа "Большая стройка", что позволит отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Кабмин принял программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включены инсулин.

5. Подготовлено к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц Украина привлекала ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

Отчет Гончарука

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