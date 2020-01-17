Коррупцию еще не побороли: Гончарук отчитался о работе в Кабмине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что успела сделать его команда за 4 месяца и рассказал о планах на 2020 год. При этом он присвоил часть заслуг предшественников.
В частности, он упомянул реформу украинской ГТС, которой "Нафтогаз" занимался еще задолго до его прихода в Кабмин. Краткий отчет о работе глава правительства опубликовал в пятницу, 17 января, на странице в Facebook.
1. Подготовили газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинский до 30%.
2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.
3. Успешно провели переговоры с МВФ и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.
4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.
При этом он добавил, что коррупцию в высших эшелонах власти Украины уже преодолели. А вот на других уровнях госсектора ее еще предстоит победить.
На самом деле переход украинской ГТС на работу по правилам европейского газового рынка – заслуга "Нафтогаза" и предыдущих правительств, которые работали в этом направлении все последние годы. Результатом стало выделение из НАК компании "Оператор ГТС Украины" (так называемый анбандлинг), что снизило угрозу "газового шантажа" со стороны России.
Это же касается и переговоров с МВФ о новом кредите – они велись представителями Минфина от предыдущего состава Кабмина задолго до того, как Гончарук попал в кресло премьер-министра.
Планы Гончарука на 2020-й год:
1. На следующей неделе (с 20 января - Ред.) будут запущены первые государственные онлайн-сервисы, которые упростят жизнь людей.
2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.
3. С 1 марта будет запущена программа "Большая стройка", что позволит отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.
4. Кабмин принял программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включены инсулин.
5. Подготовлено к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.
6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц Украина привлекала ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.
Отчет Гончарука
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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