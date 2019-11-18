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18 ноября • обновлено в 12:44
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Германия решила судьбу газопровода Путина: Пристайко назвал причину поддержки

3.7т
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Позиция Германии по строительству "Северного потока-2" основывается исключительно на ее экономических интересах, и Украина работает над тем, чтобы найти с ней компромисс.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина". Так он ответил на вопрос, значит ли недавнее решение Бундестага по газопроводу, что конъюнктура меняется не в пользу Украины.

По словам Пристайко, Германия открыто говорила много раз, что это ее экономический проект, в который она вложила много средств и который хочет довести до конца. Он должен помочь немцам диверсифицировать источники энергии. Украина же заявляет о противоположной позиции.

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"Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему. Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока-2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", – сказал Пристайко.

Схема "Северного потока-2"

Схема "Северного потока-2"

Германия поддерживает "Северный поток-2"

Германия поддерживает "Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Парламент Германии принял поправки к газовой директиве Европейского Союза, которые обяжут владельцев газопровода "Северный поток-2" привести его к требованиям ЕС.

  • 15 ноября стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратится в суд, если Германия не учтет интересы страны при имплементации газовой директивы ЕС по "Северному потоку-2".

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Тема
Северный поток-2
Персона
Вадим Пристайко
Место
Германия
Тег
транзит газа
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Газопровод в Германию, какие тупые еще вопросы есть?))) Какие вы жалкие попрошайки)))
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Он сам понял, что сказал?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Уже подсчитывали, что с учетом Турецкого и СП-2, через Украину все равно будут качать 10-30 млрд кубов российского газа в год. Это до постройки СП-3 и ещё одной нитки Турецкого потока, т.е. еще 2-3 года
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Карпов Стас
Карпов Стас
Карпов Стас, а дальше УГЛУ останется пустой
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