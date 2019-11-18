Германия решила судьбу газопровода Путина: Пристайко назвал причину поддержки

Позиция Германии по строительству "Северного потока-2" основывается исключительно на ее экономических интересах, и Украина работает над тем, чтобы найти с ней компромисс.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина". Так он ответил на вопрос, значит ли недавнее решение Бундестага по газопроводу, что конъюнктура меняется не в пользу Украины.

По словам Пристайко, Германия открыто говорила много раз, что это ее экономический проект, в который она вложила много средств и который хочет довести до конца. Он должен помочь немцам диверсифицировать источники энергии. Украина же заявляет о противоположной позиции.

"Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся. Наша задача – найти определенный компромисс в этом случае, немцы ищут этот компромисс и готовы к нему. Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства "Северного потока-2" – это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы. Это компромисс, вокруг которого мы сейчас работаем", – сказал Пристайко.

Схема "Северного потока-2"

Германия поддерживает "Северный поток-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram