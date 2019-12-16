Присоединяйтесь! ПриватБанк и Mastercard запустили сбор средств для тяжелобольных детей

Более 3 тысяч детей вынуждены встречать Новый год в больницах из-за тяжелых болезней. ПриватБанк предлагает всем своим клиентам присоединиться к сбору средств, который банк инициировал вместе с Mastercard.

Акцию "Обыкновенное чудо" поддержать очень просто ‒ нужно зарегистрироваться по ссылке и совершать покупки с карты Mastercard от ПриватБанка. С каждой транзакции одна гривна перечисляется на благотворительность. К каждой благотворительной гривне еще по одной добавляют ПриватБанк и Mastercard.

Напомним, что акция проводится три года подряд. В прошлом году таким образом собрали 1 000 000 и 12 000 000 гривен, дополнительно ПриватБанк перечислил почти 2 600 000 грн собственных средств для приобретения медицинского оборудования для всех детских областных больниц Украины, которое было вручено перед Новым годом.

Сбор средств на благотворительность ПриватБанк проводит постоянно. Свой вклад можно сделать через терминал, банкомат, Приват24 или на сайте Благотворительного фонда. Все взносы и расходы на 100% прозрачны. Основные направления благотворительности – помощь тяжелобольным детям, детским домам, бойцам, раненым в АТО/ ООС и защитникам на фронте.

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