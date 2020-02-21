Главная Новости
21 февраля • обновлено в 13:28
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Пришлось всех заменить: глава ГНС рассказал, как "Укрспирт" выводят из "тени"

675
Читать материал на украинском

Для того, чтобы сделать работу спиртовой отрасли Украины прозрачной, Госналоговой службе пришлось полностью заменить своих представителей на акцизных постах, ввести их ротацию и установить камеры.

Но чтобы полностью вывести отрасль из тени, еще нужно приватизировать "Укрспирт". Об этом глава ГНС Сергей Верланов сказал в интервью РБК-Украина. По его словам, для руководства компании решение государства бороться со схеми стало неожиданностью. А сотрудники спиртзаводов начали переживать, что потерять работу.

Новости
Украина не выполнила бюджет в январе: Верланов пояснил почему

"Время показало, что действия и мероприятия, которые мы начали воплощать после совещания по спиртовой отрасли в Тернополе, привели к реальному прогрессу в этой области. Поэтому мы наблюдаем рост прибыли и объемов реализации спирта по ГП "Укрспирт", – сказал глава налоговой.

Спиртовая отрасль

Спиртовая отрасль

Верланов отметил, что ГНС заменила всех своих представителей на акцизных постах, ввела их ротацию и установила камеры. Также была введена практика совместного контроля вместе с налоговой милицией и представителями от "Укрспирта".

"Впереди – приватизация "Укрспирта", чтобы вывести отрасль из тени с помощью рыночных методов, а не принуждения и контроля. Налоговая полностью поддерживает эту позицию правительства и, начиная со второго полугодия, готова сотрудничать с будущими частными владельцами спиртовых заводов", – сказал Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165.

Ранее Верланов сообщил о результатах возмещения НДС в 2019 году. Налогоплательщикам возместили 151,9 грн НДС.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Приватизация госимущества" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Приватизация госимущества Налоги в Украине
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
Укрспирт приватизация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги