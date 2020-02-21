Для того, чтобы сделать работу спиртовой отрасли Украины прозрачной, Госналоговой службе пришлось полностью заменить своих представителей на акцизных постах, ввести их ротацию и установить камеры.

Но чтобы полностью вывести отрасль из тени, еще нужно приватизировать "Укрспирт". Об этом глава ГНС Сергей Верланов сказал в интервью РБК-Украина. По его словам, для руководства компании решение государства бороться со схеми стало неожиданностью. А сотрудники спиртзаводов начали переживать, что потерять работу.

"Время показало, что действия и мероприятия, которые мы начали воплощать после совещания по спиртовой отрасли в Тернополе, привели к реальному прогрессу в этой области. Поэтому мы наблюдаем рост прибыли и объемов реализации спирта по ГП "Укрспирт", – сказал глава налоговой.

Спиртовая отрасль

Верланов отметил, что ГНС заменила всех своих представителей на акцизных постах, ввела их ротацию и установила камеры. Также была введена практика совместного контроля вместе с налоговой милицией и представителями от "Укрспирта".

"Впереди – приватизация "Укрспирта", чтобы вывести отрасль из тени с помощью рыночных методов, а не принуждения и контроля. Налоговая полностью поддерживает эту позицию правительства и, начиная со второго полугодия, готова сотрудничать с будущими частными владельцами спиртовых заводов", – сказал Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165.

Ранее Верланов сообщил о результатах возмещения НДС в 2019 году. Налогоплательщикам возместили 151,9 грн НДС.

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