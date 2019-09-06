В порту Мариуполя объяснили, зачем купили Land Cruiser Prado

Внедорожник Land Cruiser Prado за 1,4 млн гривен, который приобрели в Мариупольском порту, предназначен для поездок руководства по плохим дорогам.

Так в компании объяснили роскошную покупку, которую совершили в конце августа через тендер на ProZorro. Об этом сообщает ЦТС.

"В конце августа на украинских медиа-ресурсах появилась информация о покупке Мариупольским портом двух автомобилей. ... Закупка авто с определенными характеристиками обоснована имеющимися потребностями заказчика с учетом выполнения служебных задач, срочных командировок на дальние расстояния, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на загородных дорогах, умеренными эксплуатационными расходами, надежностью и высоким уровнем безопасности", – рассказали в "Мариупольском морском торговом порту".

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Там уверяют, что тендер провели без нарушений, а более дешевый автомобиль (Land Cruiser Prado за 1,25 млн грн) не купили из-за того, что он не отвечал техническим характеристикам и предлагался и иной комплектации.

"А именно отсутствуют задний межколесный дифференциал повышенного трения, BSM (система мониторинга слепых зон), RCTA (система предупреждения о поперечном движении сзади)", – говорят на госпредприятии.

В порту объяснили, зачем им внедорожник

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность для большинства незаконных добытчиков и контрабандистов янтаря.

Следователи Нацполиции пришли с обысками в центральный офис "Укрэнерго" и домой к ее руководителям. Должностных лиц подозревают в присвоении 40 млн гривен.

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