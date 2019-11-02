Принесет миллиарды: власти Саудовской Аравии решились на крупнейшую в истории сделку

Власти Саудовской Аравии дали добро на первичное размещение на бирже акций (IPO) крупнейшей компании страны – государственной нефтяной Saudi Aramco.

Решение об этом принял наследный принц Мухаммед бин Салман, пишет "Лента.ру". Решение было принято по итогам состоявшейся 1 ноября встречи. Наследный принц счел, что поддержки саудовских бизнесменов достаточно для проведения IPO. Ожидается, что окончательно об этом объявят 3 ноября.

"Размещение должно стать крупнейшим в истории. Изначально о нем было объявлено в 2016 году: сообщалось, что оно станет частью масштабной государственной программы "Видение-2030". Тогда капитализация Saudi Aramco была оценена в два триллиона долларов, сообщалось, что в рамках IPO будет продано до пяти процентов акций — на общую сумму в 100 миллиардов", – сообщает издание.

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В дальнейшем сделка несколько раз откладывалась, в основном из-за отсутствия спроса со стороны иностранных инвесторов. В октябре 2019 года стало известно, что в качестве приоритетного варианта рассматривается продажа двух процентов бумаг на саудовской бирже Tadawul с дальнейшим доразмещением на зарубежной площадке.

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