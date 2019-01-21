''Сколько выдержит?'' В Украине забили тревогу из-за ''Северного потока-2''

После запуска газопровода "Северный поток-2" транзит российского газа через Украину значительно снизится. Украинская ГТС может не выдержать резкого падения давления в газовой трубе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, при "негативном сценарии" Украине придется консервировать транзитные газопроводы.

Эксперт спрогнозировал, что к намеченной дате 1 января 2020 года "Северный поток-2" не заработает – "они технически не успеют это сделать".

"Но в течение 2020 года, скорее всего, эта ветка газопровода будет введена в эксплуатацию. Это означает, что России нужно самое большее полгода или год для того, чтобы сберечь возможность транзита через Украину. Что будет потом? Тут ситуация довольно сложно выглядит", – заявил Рябцев.

По его словам, в РФ эксперты Энергетического центра "Сколково" определили несколько возможных сценариев.

"Российская позиция – от 10 до 40 млрд кубометров газа в год через территорию Украины как транзит. 40 млрд кубометров нас более-менее устраивает, но если 10 млрд – нам необходимо будет оптимизировать мощности, а если говорить прямо – консервировать несколько веток транзитных труб", – объяснил он.

"1 января 2020 года, если мы говорим, что "Газпром" ненадежный партнер, что с "Газпромом" нельзя договариваться, что "Газпром" постоянно всех обманывает – что помешает "Газпрому" просто перекрыть вентиль? Сколько украинская ГТС выдержит снижение давления в транзитной трубе до нуля? Если мы говорим, что в конце февраля-начале марта 2018 года 20% снижения давления привели к тому, что даже президент говорил, что надо прикрутить газ. А если будет не 20%, а 80%?" – подчеркнул эксперт.

1rre.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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