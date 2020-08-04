Участие Александра Ярославского в судьбе запорожского авиастроительного завода ПАО "Мотор-Сич" позволит украинской власти разрешить патовую геополитическую ситуацию, сложившуюся вокруг этого предприятия, считают ведущие политические эксперты. Напомним, что сегодня появилось официальное сообщение о том, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренностей с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев убежден, что Ярославский всерьез собирается заняться предприятием, и у АМКУ и СБУ не будет больше оснований блокировать деятельность "Мотор-Сичи", как это было при предыдущей власти.

"Давно наблюдаю за ситуацией вокруг "Мотор-Сич". По сути, предприятию уже не первый год не дают нормально работать, при всей востребованности его продукции в мире. При прошлой власти мода была такая – никому никакого бизнеса, если от него нет выгоды властьимущим. Не "откатили" – получайте Антимонопольный комитет со спекуляциями вокруг покупки актива, СБУ с обвинениями в госизмене при любом упоминании о российском рынке. Ассортимент стандартный. Плюс растяжка США-Китай, в которой национальные интересы Украины очень плохо просматриваются. Теперь есть шанс, что с приходом украинского инвестора в лице Александра Ярославского игрища на костях "Мотор-Сич" прекратятся. Все заводы, которые он купил, работают – что снимает вопросы в Украине".

Карасев также подчеркивает, что международная деловая репутация бизнесмена позволяет Зе-команде с честью выйти из доставшегося ей по наследству от режима Порошенко проблемной ситуации. "В мире его (Ярославского) уважают – что снимает геополитический фактор. То есть, "Мотор-Сич" выходит из патовой ситуации, и начинает работать на благо Украины", – считает Вадим Карасев.

Схожее мнение высказал и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. "Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон приезжал в августе 2019 года в Украину, и еще тогда решался вопрос о том, как найти компромиссную ситуацию, чтобы "Мотор-Сич" не продали китайцам. Вариант с Ярославским может быть, как раз компромиссным", – полагает эксперт.

"Мотор-Сич" является одним из крупнейших в мире предприятий по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55-ти типов и модификаций экономичных и надежных двигателей для 61-го вида самолетов и вертолетов различного назначения. В 2016 году предприятие приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, и инвестировали в развитие производства более 100 млн долларов. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне текущего года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "сегодня это предложение уже неактуально. Оно потеряло силу еще в прошлом году".

На "Мотор-Сич" в лучшие годы работало около 30 тысяч рабочих и инженеров, сейчас численность сотрудников сократилась почти на 5 тысяч, а предприятие испытывает серьезные финансовые трудности.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, входит в топ-10 украинских бизнесменов по версии отечественного Forbes. Он, в частности, известен успешным выводом из простоя Харьковского тракторного завода, деятельность которого также блокировалась во времена Порошенко разными органами власти, включая АМКУ и СБУ.