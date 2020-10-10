Прибыль ПриватБанка обвалилась почти на четверть

ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 млрд грн, это на 22,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка. "Приват" увеличил объем комиссионных доходов по сравнению со вторым кварталом на 29% – до 13 млрд по итогам 9 месяцев года. Процентный доход, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу, в третьем квартале остался на уровне предыдущего квартала и по итогам 9 месяцев года составляет 15,8 млрд грн.

"Всего от обслуживания клиентов и выполнения банковских операций за 9 месяцев 2020 банк получил 10,6 млрд грн прибыли. Другая часть прибыли – результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили увеличение справедливой стоимости облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", – сообщают в банке.

В третьем квартале 2020 банк продолжил формировать страховые резервы под возможные убытки в результате действия пандемии коронавируса, но основная часть таких резервов была сформирована в первом полугодии.

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