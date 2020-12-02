Прибыль ОГХК в 2020 году выросла в 6 раз – до 600 млн гривен

За 2020 год прибыль государственной “Объединенной горно-химической компании” составит около 600 млн гривен – это в 6 раз больше, чем в 2019 году. Предприятие также находится на финальной стадии приватизации.

Об этом сообщили в ОГХК. “Если в прошлом году чистая прибыль ОГХК составил около 100 млн грн, то в этом году компания заработает почти 600 млн грн”, – сказано в сообщении.

Залогом улучшения финансового положения стала перестройка бизнес-процессов, что дало возможность контролировать все финансовые аспекты деятельности ОГХК и искоренить коррупцию на предприятии. Это позволило не только увеличить чистую прибыль, но и поднять заработные платы сотрудников на 20%.

Артур Сомов, и.о. главы правления ОГХК, отметил, что оптимизация управления стала большим шагом для предприятия.

“Следует отметить, что в вопросах оптимизации операционного управления ОГХК осуществила уверенный шаг вперед. Для Фонда госимущества, который является представителем акционеров в лице государства, мы были до сих пор остаемся показательным предприятием”, – сказал Сомов.

Одновременно с этим на финальный этап вышла подготовка предприятия к приватизации - работает аукционная комиссия, в состав которой вошли представители МЭРТ, Минфина, СБУ, Фонда госимущества, Днепропетровской и Житомирской облгосадминистраций, а также руководство ОГХК.

“Комиссия формирует приватизационные условия, которые впоследствии будут направлены в Правительство для утверждения. Требования к инвестору, среди прочего, будут включать запрет на сокращение рабочих мест в течение определенного периода, а также обязательства по обеспечению социального пакета для всех представителей трудового коллектива”, – поделились в ОГХК.

ОГХК находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в список объектов большой приватизации. К предприятию проявляли интерес инвесторы из Австрии, ОАЭ, Японии и других государств.