Приближенный к Косюку замминистра задекларировал целое состояние

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий за время своей работы в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), дружбы с куриным миллиардером Юрием Косюком и лоббированием его интересов заработал себе несколько квартир, большой дом и приобрел участки земли на тысячи квадратных метров.

Об этом свидетельствует опубликованная декларация чиновника. Так, замминистра до работы в министерстве работал президентом УКАБ. Это организация занимается лоббизмом аграрного бизнеса. Что интересно, именно в этот период компания Косюка "Мироновский хлебопродукт" получила огромные дотации из бюджета.

Чем владеет чиновник:

квартиры:

76,2 кв.м в Глевахе (Киевская область);

37,2 кв.м в Глевахе (Киевская область);

дома:

128,7 кв.м Кунин (Ривненская область);

земельные участки:

2500 кв.м Кунин (Ривненская область);

3924 кв.м Кунин (Ривненская область);

3343 кв.м Кунин (Ривненская область);

3226 кв.м Кунин (Ривненская область).

Всего в 2019-м Высоцкий заработал 1,4 млн грн, больше полумиллиона из которых – зарплата за неполный год работы в министерстве.

Как утверждает издание Антикор, именно Юрий Косюк (собственника МХП) помог ему занять должность первого заместителя Черкасской областной госадминистрации непосредственно перед президентскими выборами. Однако в сентябре 2019 года прослеживался и еще один покровитель Высоцкого – Алекс Лисситса. Он считается теневым министром сельского хозяйства при Минэкономики.

Как писал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высокопоставленным чиновникам в последние месяцы 2019 года.

Также раньше министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

При этом после скандала с зарплатами и заоблачными премиями по указу Зеленского Кабмин наоборот привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

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