При рассмотрении госбюджета-2021 Рада должна использовать шанс для решения проблем "зеленой" энергетики, – инвесторы

Правительство и Верховная Рада должны выполнить закон Украины о частичном бюджетном финансировании обязательств по "зеленому" тарифу в 2021 году.

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в своей колонке для издания "Экономическая правда".

"В законе четко сказано, что не менее 20% произведенной в течение года "зеленой" электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета. Соответствующой компенсации в проекте закона о Государственном бюджете Украины 2021 не предусмотрено. Более того, в законопроекте действие нормы о 20% компенсации из государственного бюджета вообще приостановлено на 2021 год", – заявила Гуменюк.

По предварительным расчетам, в бюджете должно быть заложено 11,5 миллиардов гривен.

"Единственная надежда на Бюджетный комитет парламента, который в ближайшее время будет рассматривать проект госбюджета на 2021 год во втором чтении", – отметила директор ЕУЭА.

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги может быть погашено через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ не раз обращались к премьер-министру Дениса Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданный властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.