"При предъявлении документа": в "ДНР" объяснили, кому будут давать пенсии

Граждане Украины, проживающие на временно оккупированой боевиками "ДНР" территории Донецкой области, и дальше смогут получать местные пенсии по украинским паспортам.

Об этом заявила председатель "пенсионного фонда ДНР" Галина Сагайдакова, передает сепаратистский телеканал "Юнион".

По ее словам, изменений в "законодательстве ДНР" не было, а потому люди могут получать пенсии при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это может быть паспорт гражданина Украины или "паспорт ДНР".

Так она прокомментировала информацию о том, что с 2020 года право на выплаты может остаться только у тех пенсионеров, которые оформлят себе паспорта, выданные боевиками.

Пенсии в "ДНР" Корреспондент.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2020 года оккупанты будут лишать пенсий людей, которые не проживает на территории "ДНР" и не имеют местного паспорта.

В Украине с 1 декабря на 740 грн повысят выплаты тем пенсионерам, которые сейчас получают максимальные суммы. При этом самые бедные украинцы на заслуженном отдыхе получат прибавку на 74 грн.

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