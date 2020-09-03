Президента банка "Аркада" заподозрили в присвоении денег инвесторов жилых комплексов

Правоохранители сообщили о подозрении президенту банка "Аркада" в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность главы правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк. Путем выдачи кредита и дальнейшего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком и подконтрольные непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн ", – пояснили в ОГП.

Сейчас в помещениях банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц начались обыски. Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительство жилых комплексов "Эврика", "патриотика", "патриотика на озерах".

25 августа 2020 стало известно, что банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных, поскольку его капитал упал ниже нормативный уровень и стал отрицательным.

26 августа стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

3 сентября у председателя правления банка "Аркада" Татьяны Ковальчук прошли обыски.