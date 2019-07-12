"Превращение в пустыню": Крым оказался на грани катастрофы из-за отсутствия воды

Аннексированный Россией украинский полуостров Крым уже в 2019-м почувствует "чрезвычайно острый дефицит воды", а орошаемые поля уже находятся "на грани превращения в пустыню".

Об этом со ссылкой на директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаила Яцюка сообщает "Радио Свобода". "Более чем на 60% территории полуострова наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды, а огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню", – говорится в публикации.

Крым – Украина Тochka.net

В Крыму периодически проводятся пикеты за возобновление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу, а пророссийские политики напрямую обращаются к Украине с соответствующими просьбами. Некоторые украинские эксперты опасаются, что Владимир Путин решится обеспечить контроль над каналом военным путем. Впрочем, экономист Владимир Милов считает такое развитие событий маловероятным.

"Еще в 2014-15 годах, как показала ситуация в Мариуполе и Новоазовске, Россия не готова к битве за города. Осада городов, сопровождающаяся уличными боями – это самый кровавый вариант войны, в отличие, к примеру, от взятия каких-то высот на открытой местности", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

Фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму и сообщила, что при Украине было по-другому. Украинский публицист Павел Казарин отметил, что крымчане сняли розовые очки.

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