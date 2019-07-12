Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Превращение в пустыню": Крым оказался на грани катастрофы из-за отсутствия воды

3.5т Читать материал на украинском

Аннексированный Россией украинский полуостров Крым уже в 2019-м почувствует "чрезвычайно острый дефицит воды", а орошаемые поля уже находятся "на грани превращения в пустыню".

Об этом со ссылкой на директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаила Яцюка сообщает "Радио Свобода". "Более чем на 60% территории полуострова наблюдается "чрезвычайно острый дефицит" воды, а огромные орошаемые поля находятся на грани превращения в пустыню", – говорится в публикации.

Крым – Украина

Крым – Украина

Тochka.net

Новости
"Не понаехали!" Появилось новое показательного фото из Крыма

В Крыму периодически проводятся пикеты за возобновление водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу, а пророссийские политики напрямую обращаются к Украине с соответствующими просьбами. Некоторые украинские эксперты опасаются, что Владимир Путин решится обеспечить контроль над каналом военным путем. Впрочем, экономист Владимир Милов считает такое развитие событий маловероятным.

"Еще в 2014-15 годах, как показала ситуация в Мариуполе и Новоазовске, Россия не готова к битве за города. Осада городов, сопровождающаяся уличными боями – это самый кровавый вариант войны, в отличие, к примеру, от взятия каких-то высот на открытой местности", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

Фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму и сообщила, что при Украине было по-другому. Украинский публицист Павел Казарин отметил, что крымчане сняли розовые очки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым дефицит
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
39
Смешно
9
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
экономист Владимир Милов: "Осада городов, сопровождающаяся уличными боями – это самый кровавый вариант войны..." Вот все так на Украине - экономисты о войне рассуждают, клоуны страной руководят....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Что-то опять за воду в Крыму взялись. Что там с Крымским мостом лучше напишите - когда упадет или с туристическим сезоном - он уже провалился? А с водой проблема решается, все будет в порядке.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А то, шо на территориях Херсонской, Николаевской областях назревает экокатастрофа Обоз не пишет? Напоминаю:пока #клятикомуняки не насадили леса и не построили канал-там была наибольшая пустыня в Европе.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel