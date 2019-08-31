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"Превращает в радиоактивную пустыню": стало известно о новой угрозе для Крыма

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Аннексированный Крым через несколько лет может превратиться в радиоактивную пустыню. Россия полным ходом налаживает переработку радиоактивных материалов на "Крымском титане".

Оккупанты на завод свозят фосфаты из Сирии. От обычных они отличаются тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности, урана. Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его данным, из сирийских фосфатов можно выделить 300 грамм урана на метрическую тонну. А факт загрузки "Крымского титана" именно этими материалами подтверждается ЧП, которое на днях произошло на предприятии.

"Дело в том, что намедни стало известно о временной остановке работы одного из цехов завода "Крымский титан" и увеличении объемов подаваемой воды в кислотонакопитель. Ранее в Севастопольском отделении Государственного океанографического института имени Зубова был зафиксирован резкий скачок кислотности в данном районе с 7,5% в феврале, до 11,3% к концу мая. Как раз тогда, когда по имеющейся инсайдерской информации на “Крымский титан” и стали поставляться сирийские фосфаты", – пишет Коваленко.

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К августу, говорит он, процесс переработки фосфатов перерос в очередную экологическую катастрофу, которую в отличие от нарушения радиационного фона, незаметного не вооруженным глазом, уже не скрыть.

"Что же, оккупанты продолжают превращать полуостров Крым не просто в военную базу, а как в худших постапокалиптических виденьях, выжженную радиацией милитаризованную зону", – подводит итог Коваленко.

В Крыму начали перерабатывать радиоактивные фосфаты

В Крыму начали перерабатывать радиоактивные фосфаты

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Злой одессит
Место
Украина
Теги
Крымский титан экологическая катастрофа Крым
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Serov Oleg
Serov Oleg
военно-политический обозреватель...и химик,и биолог,и орнитолог....этот гений-коваленко сашко...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Через год у всех крысчан будет звание "Ваша сетлость", а у крысчан Армянска - "Ваше сиятельство"
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Пигин Макс
Пигин Макс
С Мостом не получилось, решили теперь новую страшилку придумать. Господи, ну какие же вы убогие существа...
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