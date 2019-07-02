Премия Коболева в 300 млн: Гройсман заставляет вернуть деньги

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева вернуть премии в размере почти 300 млн грн.

Как отмечает "УНИАН", премьер предложил руководителю "Нафтогаза" вернуть деньги, которые тот получил по итогам 2018 года в виде вознаграждения и премий. "Относительно руководства НАК, то у меня нет с ними дискуссий. Они - достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути. Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", – подчеркнул Гройсман.

Андрей Коболев

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 млн грн. При этом большая часть указанной суммы (261 млн грн) – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в опубликованном отчете компании. "В течение 2018 и 2017 годовы управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров. Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – говорится в отчете.

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