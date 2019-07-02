Премия Коболева в 300 млн: Гройсман заставляет вернуть деньги

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева вернуть премии в размере почти 300 млн грн.
Как отмечает "УНИАН", премьер предложил руководителю "Нафтогаза" вернуть деньги, которые тот получил по итогам 2018 года в виде вознаграждения и премий. "Относительно руководства НАК, то у меня нет с ними дискуссий. Они - достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути. Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", – подчеркнул Гройсман.
Андрей Коболев
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 млн грн. При этом большая часть указанной суммы (261 млн грн) – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Об этом говорится в опубликованном отчете компании. "В течение 2018 и 2017 годовы управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров. Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году 214 млн грн)", – говорится в отчете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В марте Наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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