Премии в "Нафтогазе": менеджмент компании получит еще больше денег

Менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получил премии только по взысканной части средств с российского монополиста "Газпром" по результатам решения Стокгольмского арбитража.

"По транзитному контракту "Нафтогаз" выиграл около 4,7 млрд долларов. Это в дополнение к счетам на 56 млрд долларов, которые мы благодаря результатам арбитража спустили в шредер", - сообщила пресс-служба украинской компании.

Отмечается, что премии в мае были выплачены по уже полученной части выигрыша. Арбитры засчитали более 2 млрд долларов компенсации в счет оплаты газа, который был получен от российского монополиста "Газпрома".

"Именно эта сумма отражена в отчетности за 2017, с нее уплачены налоги. Именно из этой суммы 1% по решению наблюдательного совета был направлен на премии (и с этой суммы в бюджет также были уплачены соответствующие налоги на доходы физлиц и др.). Что касается остального выигрыша, ради которого мы сейчас арестовываем активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, который так мозолит россиян, что даже их президент предложил договариваться, а "Газпрому" пришлось отменить выпуск евробондов, - то за это никаких премий "Нафтогаз" не выплачивал", – пояснили в "Нафтогазе".

В компании добавили, что решение арбитров остается в силе, а на задолженность российского газового монополиста ежедневно насчитывается около полумиллиона долларов процентов.

"А главный аргумент в апелляции россиян по "лингвистической экспертизе" суд уже отклонил", – резюмировали в пресс-службе "Нафтогаза", предоставив инфографику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн обещали выплатить в ближайшее время. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме, назвав это "перегибом".

Позже в Наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение. 18 июля Кабмин решил запретить выплаты бонусов и вознаграждений в компаниях, владельцем которых является государство.