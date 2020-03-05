Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.

Свою позицию по этому вопросу глава правительства высказал в эфире программы "Право на владу".

Денис Шмыгаль поддержал всеукраинский референдум по продаже земли иностранцам

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на всеукраинском референдуме", – сказал он

При этом, Шмыгаль считает, что украинцы должны иметь право самостоятельно распоряжаться землей. А по поводу продажи государственной земли – нужны дискуссии в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что рынок земли в Украине может быть открыт уже в октябре текущего года.

Верховная Рада 13 ноября поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок.

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