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6 марта • обновлено в 00:52
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/ Рынки и компании

Премьер Шмыгаль поддержал референдум о продаже земли иностранцам

1.5т
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос продажи земли иностранцам должен решаться только путем проведения референдума.

Свою позицию по этому вопросу глава правительства высказал в эфире программы "Право на владу".

Денис Шмыгаль поддержал всеукраинский референдум по продаже земли иностранцам

Денис Шмыгаль поддержал всеукраинский референдум по продаже земли иностранцам

"Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно и только на всеукраинском референдуме", – сказал он

При этом, Шмыгаль считает, что украинцы должны иметь право самостоятельно распоряжаться землей. А по поводу продажи государственной земли – нужны дискуссии в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что рынок земли в Украине может быть открыт уже в октябре текущего года.

Верховная Рада 13 ноября поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Ко второму чтению в законопроект о рынке земли внесли 4 тысячи правок.

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Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
ни рабы!
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