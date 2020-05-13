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13 мая • обновлено в 16:21
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Премьер рассказал о переговорах МВФ с Украиной: названа дата нового транша

2.3т
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Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш.

Об этом во время часа вопросов к правительству. 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Переговоры сложные. Речь идет о взаимном доверии. Мы уже на этапе, который близок к подписанию меморандуму. Это даст нам возможность избежать финансовых проблем. До конца мая, надеюсь, мы выйдем на получение транша", – заявил Шмыгаль.

Премьер рассказал о переговорах МВФ с Украиной: названа дата нового транша

Отметим, МВФ изменил будущую программу кредитования для Украины. Вместо трехлетней программы сейчас идут переговоры о 18-месячной. Снизится и общее количество денег, которые может получить страна. Правда, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявляет: мы и так за следующие два года получили бы $5 млрд. А с 18-месячной программой получить деньги будет даже легче.

С таким утверждением соглашается и глава профильного комитета Даниил Гетманцев. "По моим оценкам, срок станет меньше, но количество денег, которые мы будем иметь за год-два по программе stand-by, то же, что и по стандартной программе МВФ", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд обьявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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Автор
Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФ транш
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как сказала Тимошенко - МВФ заставил Украину принять два закона - о земле и о банках, обещая дать 5 миллиардов. А когда законы были приняты и подписаны, Украине показали фигу и шиш, дадут только 3 миллиарда, и не на 3 года, а на 1,5. А летом Россия придёт за своими 5 миллиардами. Шо же буде....
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Бывший министр финансов Украины и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил об отсутствии денег в казне на преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Gordonua.com. «Я заявляю совершенно откровенно и обоснованно — денег в казне нет. А сокращение затрат на медицину и социальные статьи сейчас просто невозможно», — заявил Данилюк. По его словам, для преодоления кризиса Украине «нужно как можно быстрее получить международную поддержку от МВФ, Всемирного банка и так далее». «На этом этапе у государства просто нет других вариантов», — сказал экс-глава Минфина.
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