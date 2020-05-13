Премьер рассказал о переговорах МВФ с Украиной: названа дата нового транша

Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш.

Об этом во время часа вопросов к правительству. 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Переговоры сложные. Речь идет о взаимном доверии. Мы уже на этапе, который близок к подписанию меморандуму. Это даст нам возможность избежать финансовых проблем. До конца мая, надеюсь, мы выйдем на получение транша", – заявил Шмыгаль.

Отметим, МВФ изменил будущую программу кредитования для Украины. Вместо трехлетней программы сейчас идут переговоры о 18-месячной. Снизится и общее количество денег, которые может получить страна. Правда, представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявляет: мы и так за следующие два года получили бы $5 млрд. А с 18-месячной программой получить деньги будет даже легче.

С таким утверждением соглашается и глава профильного комитета Даниил Гетманцев. "По моим оценкам, срок станет меньше, но количество денег, которые мы будем иметь за год-два по программе stand-by, то же, что и по стандартной программе МВФ", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд обьявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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